Dopo una settimana di lavoro scopre che lo stage non è pagato: ragazza si infuria e lancia i posacenere del bar

Pensava di essere una lavoratrice a tutti gli effetti. Una ragazza stava lavorando da una settimana in un bar della costa toscana, ma una volta chieste delucidazioni alla proprietaria del locale sulla propria remunerazione, si è resa conto di non aver diritto neppure a un rimborso spese. «Lo stage non è remnunerato» le è stato detto e lei ha perso la testa.

Leggi anche > Firenze, «Il caffè costa troppo» e chiama i vigili: maxi multa per il bar

La ragazza alla scoperta che lo stage che stava svolgendo già da una settimana non fosse pagato è andata in escandescenze. Ha violentemente lanciato dei posacenere in terra e ha lasciato il locale prima che arrivasse la polizia.

A raccontare l'accaduto, la titolare di un bar di Tirrenia, frazione del comune Pisa, presso cui la ragazza aveva iniziato il percorso formativo. Quando i toni della discussione tra la stagista e la proprietaria del locale sono degenerati nel lancio di oggetti da parte della prima è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Ma prima dell'arrivo della polizia la ragazza si era già dileguata.

La proprietaria potrà procedere a querela per danneggiamento o lasciar correre visto che lo scatto d'ira della tirocinante ha comportato solo danni ai posacenere e nessuna conseguenza sull'incolumità delle persone presenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Maggio 2022, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA