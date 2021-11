Il tiramisù è orfano: addio alla coppia che lo ha inventato. Alba muore pochi giorni dopo Ado Campeol

La coppia, proprietaria del noto ristorante di Treviso «Le Beccherie», dove è stato inventato il tiramisù, è morta. Ado Campeol, l'inventore del dolce diventato un'icona italiana nel mondo, è morto meno di due settimane fa e, adesso, se n'è andata anche Alba Di Pillo, la moglie.

È stata lei, insieme al marito, nella cucina dove lavorava insieme allo chef Roberto Linguanotto a dare vita al dolce al cucchiaio più famoso al mondo. Lo scorso 30 ottobre la notizia della morte del marito Ado Campeol, scomparso a 93 anni, alla quale si aggiunge oggi quella di Alba.

Hanno passato la vita insieme, dentro e fuori il ristorante aperto nel 1939 dal padre di Ado, Carlo Campeol, e dove l'uomo aveva iniziato a lavorare da piccolissimo, aiutando la famiglia e poi rilevando la struttura insieme al fratello. Dopo l'incontro con la moglie Alba aveva deciso di continuare con lei e con Roberto Linguanotto, la gestione del ristorante.

Insieme alla fine degli anni '60 ispirati dallo «sbatudin» (tuorlo d’uovo e zucchero), aggiunsero il mascarpone come addensante, dando vita al tiramisù che ha poi conquistato il mondo. Alba, che voleva dare vita a un dolce che le desse le giuste energie per lavorare nel ristorante dopo la nascita del figlio. Insieme allo chef Roberto Linguanotto iniziò a lavorare su una sorta di gelato alla vaniglia con aroma al caffè: mentre lavoravano in una ciotola uova e zucchero, vi cadde all'interno del mascarpone. Il gusto lasciò esterrefatti entrambi e decisero di dare un tocco in più a quella crema aggiungendo dei savoiardi bagnati con il caffè amaro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 15:54

