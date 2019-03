Tir si rovescia sulla superstrada e schiaccia le auto: un morto e feriti

Una persona è morta e altre sono rimaste ferite nel pomeriggio a causa del ribaltamento di un Tir che ha travolto alcune automobili lungo la Strada regionale 10 «Monselice-Mare» nel comune di Este (Padova). L'incidente si è verificato alle ore 17.00 circa, per cause che sono ancora in via di accertamento; le vetture erano probabilmente ferme in colonna. Sul posto il Suem 118, i vigili del fuoco e i carabinieri del Norm di Este. Il traffico che va dall'ospedale di Schiavonia allo svincolo per Deserto d'Este è paralizzato

Il Tir - secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine - si stava immettendo nella Strada regionale 10 dopo una rotatoria, e avrebbe visto solo all'ultimo momento una macchina sopraggiungere da un lato; per questo l'autista del mezzo pesante ha sterzato, perdendo il controllo del rimorchio contenente pesanti rotoli di carta, che è caduto lateralmente schiacciando un'autovettura Peugeot. A perdere la vita è stato un uomo residente a Saletto (Padova). Alla guida del camion vi era un cittadino romeno di 27 anni. Sul posto i carabinieri di Este, il 118 e i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA -