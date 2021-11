Urbino, Gps "impazzito": il tir da 400 quintali finisce nel sentiero del bosco FOTO

Un tir che finisce nel... bosco. Succede anche questi ai tempi della tecnologia a bordo dei veicoli. Ha ripreso la strada per Urbino da dove era arrivato per il malfunzionamento del sistema Gps. È finalmente ripartito ieri pomeriggio dal bosco demaniale delle Cesane, in zona Fossombrone, l’autoarticolato ungherese, alla cui guida ci sono marito e moglie.

Il pesante mezzo di circa 400 quintali, doveva consegnare truciolare ad una ditta di Acqualagna, era rimasto incastrato dopo aver imboccato la strada sbagliata. Il mezzo pesante, in pratica, è finito su una strada sterrata in mezzo al bosco, non riuscendo più a districarsi da solo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Novembre 2021, 13:08

