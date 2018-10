Schianto contro tir, l'auto si capovolge. Morta una coppia. Strada bloccata

Lo scontro è avvenuto tra un’auto e un mezzo pesante: dopo la collisione la vettura si è rovesciata. I pompieri intervenuti con due mezzi tra cui l’autogrù hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo e la donna, che nonostante i soccorsi sono stati dichiarati morti dal personale del suem 118.

TREVISO -nel pomeriggio del 25 ottobre a Treviso, sulla, due le persone che risultano decedute, si tratterebbe di una coppia. La vettura si stava immettendo dalla rotonda di via Terragio in direzione Quinto di Treviso-Aeroporto quando, per cause da stabilire, è avvenuto l'incidente. Sul posto dalle 16.40 i vigili del fuoco.