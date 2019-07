Tinto Brass ricoverato, come sta. Il bollettino medico della serata

Situazione stazionaria per Tinto Brass ricoverato alle sei del mattino di ieri per un malore al pronto soccorso dell'ospedale romano Sant'Andrea. «Discrete condizioni generali, è vigile e collaborante - riporta il bollettino medico ufficiale sulle condizioni del regista». E ancora nel bollettino diffuso dall'azienda ospedaliero-universitaria: «Il paziente ieri è stato trasferito in una unità di terapia intensiva. Risulta al momento in discrete condizioni generali. Ulteriori esami sono tutt'ora in corso».



Tinto Brass ricoverato in terapia intensiva, è grave. Malore in casa davanti alla moglie per un malore al pronto soccorso dell'ospedale romano Sant'Andrea. «Discrete condizioni generali, è vigile e collaborante - riporta il bollettino medico ufficiale sulle condizioni del regista». E ancora nel bollettino diffuso dall'azienda ospedaliero-universitaria: «Il paziente ieri è stato trasferito in una unità di terapia intensiva. Risulta al momento in discrete condizioni generali. Ulteriori esami sono tutt'ora in corso».

Il regista Tinto Brass, 86 anni, maestro indiscusso del cinema erotico italiano, aveva già avuto nel 2010 un ictus che lo aveva costretto sulla sedie a rotelle. A portarlo all'ospedale, dalla villa di Isola Farnese dove il regista vive da molti anni, è stata la moglie Caterina Varzi, avvocato ed ex attrice salernitana seconda moglie del regista, dopo il legame con Carla Cipriani morta nel 2006. I due sono diventati marito e moglie il 3 agosto del 2017 dopo che la Cipriani gli era stata vicino dopo l'ictus del regista de La chiave e Salon Kitty. Un amore dunque nato in un momento di disagio di Brass e che nasconderebbe un «patto» fra i due coniugi. Come i due hanno dichiarato in un'intervista fra Caterina e Tinto ci sarebbe un accordo secondo il quale, in caso di condizioni irreversibili di malattia, la donna farà di tutto per accompagnare il regista verso una fine assistita. Da qui anche la frase di Tinto Brass riportata stamani dal Corriere della Sera: «Nel caso io non sia più in grado di badare a me stesso, Caterina sceglierà per me la cosa giusta. Le consegno la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto».

