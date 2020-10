Da me #timdown su ADSL e Rete Cellulare — FielosS• (@Fielos_) October 3, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Problemi di connessione e rallentamenti di linea segnalati dagli utenti Tim per quanto riguarda ADSL e servizi mobili.I disagi sono stati segnalati nelle Marche e in Emilia Romagna, mentre sul sito Downdetector si segnalano lievi disservizi localizzati nel Nord del Paese in queste ore flagellato dal maltempo.