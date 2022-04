Tigre fugge dal circo e uccide un pony: catturata e riportata in gabbia

Una tigre è fuggita dal recinto del Circo Sandra Orfei che in questi giorni si trova nella città di Pozzallo, nel Ragusano. L'animale è stato catturato ma ha comunque ucciso un pony che si trovava nel circo.

«Nelle primissime ore dell'alba è riuscita ad eludere la sorveglianza e ad uscire dal recinto dove era custodita, una tigre del Circo Sandra Orfei che in questi giorni staziona in città - racconta il sindaco Roberto Ammatuna - Immediatamente scattato l'allarme, è stata attivato il sistema di emergenza con dislocazione di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale. Fortunatamente gli stessi operatori del circo sono riusciti a rintracciare l'animale e a riportarlo in gabbia, facendo tirare un sospiro di sollievo. Nel frattempo, tuttavia, la tigre ha aggredito un pony presente all'interno delle aree circensi che non ha avuto scampo. Polizia locale e Asp stanno svolgendo indagini per verificare la regolarità delle autorizzazioni e l'efficacia dei sistemi di custodia adottati dal circo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Aprile 2022, 08:09

