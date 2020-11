Tiger vendeva mascherine FFP2 non certificate: multa da 550 mila euro

Maxi-multa a Tiger Group s.r.l. per aver commercializzato in modo scorretto sul proprio sito web mascherine filtranti descritte come di classe FFP2 prive, fra l'altro, di certificazione e a prezzi speculativi. L'Antitrust ha asanzionato Tiger per 550 mila euro.

In particolare, - si legge nel provvedimento Antitrust - le offerte commerciali pubblicate sul sito tigershop.it «contenevano claim relativi all'asserita capacità di prevenzione di tali prodotti rispetto al contagio da Covid-19 (coronavirus), facevano riferimento a uno specifico livello di efficacia filtrante (FFP2) delle mascherine, anche attraverso l'utilizzo di immagini e descrizioni riportanti marchi noti ed affidabili, non supportato dalle appropriate certificazioni (risultando, quindi, i dispositivi offerti sprovvisti di validazione da parte degli organismi competenti così come privi di certificazione CE); recavano prezzi di vendita significativamente più elevati rispetto al periodo precedente alla pandemia; invitavano all'acquisto per garantirsi la consegna in tempi rapidi (entro 24/48 ore). In seguito a questo l'Antitrust ha vietato alla società di continuare l'attività di commercializzazione e vendita contestata e ha deciso di irrorare una sanzione amministrativa di 550.000 euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 21:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA