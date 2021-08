Frosinone-Parma, tifoso accusa un malore mentre è in fila allo stadio "Stirpe" e muore in ospedale

La festa per il ritorno del tifo allo stadio "Stirpe" di Frosinone per la prima partita di campionato di serie B Frosinone-Parma, nella serata di venerdì dopo un anno e mezzo di astinenza, rovinata da una bruttissima notizia: un tifoso di 46 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava entrando insieme al figlio adolescente nella sezione distinti.

L'uomo ha accusato un malore ed è stato soccorso dalla Croce Rossa ma quando è arrivato in ospedale il suo cuore aveva già cessato d battere. La curva nord del Frosinone, in segno di solidarietà, ha ritirato gli striscioni e smesso di intonare i cori.

Per la cronaca il match Frosinone-Parma è finito 2-2 (primo tempo 1-1) al Benito Stirpe nell'anticipo della prima giornata del campionato di Serie B. Match che oltre all'attesissimo debutto ufficiale di Gigi Buffon al ritorno in gialloblù, segna anche il via alla Serie B 2021-2022, A segno per i ciociari Zerbin al 31' e Charpentier (89'), per gli ospiti in gol Tutino (41') e Man (52').

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 23:10

