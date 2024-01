Sgozzato con un coltello o una bottiglia rotta dopo una lite a una festa di Capodanno: morto un 31enne

Un uomo, di 31 anni, cittadino italiano di origine dominicana, è stato ucciso con un taglio alla gola causato da un coltello o da una bottiglia rotta. È accaduto intorno alle 8 del 1 gennaio al termine di una festa di Capodanno. L'allarme alle forze dell'ordine è scattato dopo una richiesta di aiuto per una persona ferita, in una laterale di viale Palmanova, a Trieste.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, l'uomo sarebbe stato colpito alla gola al culmine di una lite. La vittima è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale dove era giunto in condizioni gravissime. Un paio di ore dopo il ricovero è morto per l'aggravarsi delle condizioni. Fino a questo momento non risulterebbero persone fermate. I militari dell'Arma stanno cercando l'aggressore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Gennaio 2024, 11:32

