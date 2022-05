Tg2, stella a 5 punte delle Brigate Rosse in ascensore: indaga la Digos

È stato inciso nel panello d'acciaio di un ascensore della palazzina che ospita il TG2 il simbolo delle Br, trovato oggi nella sede Rai di Saxa Rubra a Roma. Ad accorgersi della presenza della stella a cinque punte - secondo quanto si apprende - una giornalista che ha subito allertato i colleghi. D'accordo con i vertici aziendali, l'episodio è stato denunciato ai poliziotti che svolgono servizio a Saxa Rubra, che hanno a loro volta allertato la Digos e la scientifica. Le forze dell'ordine hanno dunque avviato gli accertamenti e fatto tutti i rilievi nel luogo del ritrovamento del simbolo.

La solidarietà della politica

«Solidarietà al direttore Sangiuliano e a tutta la redazione del Tg2, dove è stato ritrovato un simbolo delle Brigate rosse. Un gesto intimidatorio vergognoso e inaccettabile». Lo scrive su twitter la presidente del Senato, Elisabetta Casellati ed è solo uno degli attestati di solidarietà che nella serata di oggi si sono susseguiti .dopo la scoperta di un'incisione nel panello d'acciaio di un ascensore della palazzina che ospita il TG2 nella sede Rai di Saxa Rubra a Roma. Parla di «gravissimo gesto intimidatorio» Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente del Senatori di Forza Italia sottolineando che «la libertà di informazione nel nostro Paese è sacra ed inviolabile, principio fondante della nostra democrazia». «Un gesto intimidatorio insopportabile», «una vile minaccia alla libertà di informazione, da condannare con decisione», gli fa eco il sottosegretario Sibilia.

Anche Giorgia Meloni denuncia un «vile atto intimidatorio» sottolineando che «l'informazione libera è un pilastro indiscutibile della democrazia: la condanna unanime da parte di tutte le forze politiche è doverosa». Per Matteo Salvini, poi, non c'è «nessuno spazio al fanatismo e all'intimidazione dei giornalisti, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo: le voci fuori dal coro vengono censurate, attaccate, intimidite».

Dello stesso tenore l'intervento di Francesco D'Uva, deputato M5s e Questore della Camera che condanna il gesto «fermamente», «certo che le minacce non potranno fermare il loro lavoro per l'informazione dei cittadini». «Esprimo la mia solidarietà alla redazione del Tg2. Condanno il linguaggio inquietante dell'intimidazione. La libertà di informazione è un valore che va salvaguardato con forza», dice anche il senatore e presidente nazionale Udc Antonio De Poli.

«Ovviamente non penso che siano risorte le Br, ma che sia spuntato il loro simbolo nell'ascensore del Tg2 dopo le polemiche sul direttore Sangiuliano e le maniacali e infondate denunce e contestazioni di esponenti politici, non è casuale. Siamo per fortuna lontani dagli anni di piombo. Ma circolano troppi cervelli di segatura», dichiara ancora Maurizio Gasparri (Fi) aggiungendo che «quella delle Br fu una sanguinosa e lunga storia di terrorismo comunista che non va evocata nemmeno per scherzo». Ettore Rosato si aggiunge, tra i molti altri, a denunciare «l'inquietante minaccia ricevuta. Usare il simbolo delle Br che evoca un passato di terrore e sangue è veramente ignobile» scrive su twitter il presidente di Italia viva.

