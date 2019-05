Incendio distrugge la Jaguar nuova dell'assessore

Venerdì 17 Maggio 2019, 11:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEZZE SUL BRENTA - Potrebbe essere dil'che nella tarda serata di ieri, giovedì, attorno alle 22, in via XXV Aprile a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, ha distrutto completemente una, di recente immatricolazione, di proprietà di un politico locale, l’assessore allo sport e alla viabilità Giampietro Visentin, ricandidato alle prossime elezioni nella lista della Lega, che al momento del fatto si trovava nella sala convegni del centro polifunzionale di Campagnari di Tezze, dove era in corso ilpromosso dal tavolo delle categorie produttive.Dopo l'allarme lanciato da residenti e alcuni passanti sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno spento le fiamme dell’auto, evitando il coinvolgimento degli altri mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Sul luogo dell'incendio anche i carabinieri che con gli stessi pompieri hanno effettuato dei rilievi (proseguiti anche nella mattinata di oggi) per capire se si possa essere trattato effettivamente di un atto doloso.Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine: secondo alcune indiscrezioni nel mesi scorsi alla stessa vettura di Visentin era stato tagliata ruota, rotto un finestrino e rubata una borsa all’interno.