#Fermo (AP) #14mag 7:15, prima dell’inizio delle lezioni, crolla il tetto di un’aula dell’Istituto tecnico industriale. In corso verifiche tecniche da parte dei #vigilidelfuoco pic.twitter.com/5w8S4AZJ8z — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 maggio 2018

Tra la cause del crollo potrebbero esserci alcune infiltrazioni d'acqua. È una delle prime ipotesi fatte dai tecnici che stanno effettuando sopralluoghi nella scuola, anche per verificare la presenza di altri danni o cedimenti. Tra le altre ipotesi anche la vetustà dell'edificio: il triennio ha sede nella parte più antica dell'istituto.

Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18

Tragedia sfiorata a, nelle Marche, dove intorno alle 7,30 èildell'Danni ingenti ma per fortuna nessun ferito in quanto a quell'ora i ragazzi non erano in classe. Il cedimento del tetto ha interessato un'intera aula del triennio. Sul posto i vigili del fuoco che stanno svolgendo i sopralluoghi per capire la dinamica di quanto accaduto e sopratutto le cause dell'improvviso cedimento.La preside dell'istituto Montani di Fermo Margherita Bonanni sta attentamente valutando la situazione e monitorando il lavoro del tecnici. La Provincia ha spedito sul posto un pool di esperti per fare un sopralluogo. Si stanno valutando i provvedimenti da prendere soprattutto riguardo alle altre classi, per ora non evacuate.