Tetto crollato, il papà dei bimbi morti: «Era un macello, non ho dormito». Si indaga per disastro colposo

«Lui ha visto tutto, speriamo, speriamo - ha proseguito l'uomo.- Quando sono arrivato ho visto un macello, elicotteri, pompieri, ambulanze, carabinieri. Mi sono sdraiato a terra. Cosa posso fare?». «Non ho parole, non ho parole» ha aggiunto, con la voce rotta dalle lacrime. «Eravamo sposati dal 2007 - ha ricordato - Io sono in Italia da 20 anni, mia moglie dal 2009. I miei figli sono nati in Italia, il più grande a Bari. gli altri due che sono morti sono nati qui, a Gallarate».