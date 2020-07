«Può indossare la mascherina?»: autista del bus preso a testate dal passeggero

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 21:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'uomo sospettato di essere l'aggressore dell'autista del bus della Crognaletti è stato individuato dai carabinieri della Stazione di Montecarotto nelle Marche. L'aggressione era avvenuta il 2 luglio scorso a. Si tratta di un 38enne residente in provincia di Ancona che dovrà rispondere dei reati di interruzione di servizio pubblico e lesioni personali aggravate. Il 38enne verso le 19.30 circa del 2 luglio, nella piazza principale di Montecarotto era salito sul bus e invitato più volte dall'autista ad indossare la mascherina protettiva per le misure anti covid-19. Invito ignorato.Tanto che ne era nata una discussione durante la quale lo sconosciuto aveva colpito il conducente con tre testate al volto e poi si era allontanato. L'autista era dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso; l'aggressore è stato rintracciato grazie alle testimonianze della vittima, degli altri passeggeri e dai filmati delle telecamere piazzate sulla pubblica via. Si è trattato del terzo caso di aggressione in pochi giorni: lunedì a Falconara sulla linea C Conerobus un gruppetto di ragazzi aveva rivoltoche non voleva farli salire senza mascherina; ieri, verso le 10.30, sempre a Falconara, su un mezzo di Bucci della linea Ancona-Senigallia, che lo aveva invitato a scendere perché non voleva indossare la mascherina.