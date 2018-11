Testata choc all'arbitro, cinque anni di Daspo al calciatore

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il questore di Salerno ha emesso un Daspo di cinque anni nei confronti di un calciatore 32enne che domenica ha colpito con una testata l'arbitro. L'episodio si è verificato al campo sportivo San Nicola di Bari di Stella Cilento durante la partita del campionato di Seconda Categoria tra l'Asd Folgore Acquavella e l'Asd Atletik Torchiara.Negli ultimi minuti dell'incontro, il direttore di gara ha concesso un calcio di punizione alla squadra ospite, scatenando le proteste dei calciatori della formazione avversaria che hanno circondato l'arbitro, contestando platealmente la decisione. Istanti concitati, durante i quali il calciatore 32enne della squadra di casa all'improvviso ha sferrato una testata all'arbitro che è stato soccorso e medicato presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove gli è stato riscontrato un trauma cranico commotivo giudicato guaribile in giorni dieci. In seguito a questo episodio la partita è stata sospesa e il calciatore 32enne è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. In considerazione della gravità del comportamento tenuto, il questore di Salerno ha emesso il provvedimento inibitorio, nella misura massima di cinque anni, nei confronti del calciatore