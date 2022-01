Fa testacoda con l'auto e travolge l'amica 17enne: la ragazza gravissima

Una ragazza di 17 anni è ricoverata in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata travolta dall'auto guidata da un amico, che in una manovra spericolata ha effettuato un testacoda. Il giovane, di 19 anni, è stato denunciato a piede libero per lesioni stradali.

È accaduto la scorsa notte a Trenzano (Brescia), poco prima dell'una. Il 19enne è risultato negativo all'alcol-test e conosce la ragazza investita da una decina d'anni. La 17enne si trova ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, con diverse fratture alle gambe e al bacino dopo essere stata travolta dall'auto e schiacciata contro il muro di una casa. Con la giovane c'era un'amica, solamente sfiorata e che è stata in grado di mettersi in salvo quando ha visto l'auto sbandare.

Illeso il giovane automobilista che ha poi aspettato l'arrivo dei carabinieri per i primi riscontri. Nel frattempo l'ambulanza trasportava in ospedale, in codice rosso, la 17enne che è stata inizialmente soccorsa dai gestori del bar e dagli avventori dello stesso locale, frequentato da giovani e giovanissimi della zona davanti a cui tutto è successo. Determinanti al fine di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, sono state le dichiarazioni dei presenti al momento della manovra assurda e pericolosa dell'automobilista che hanno visto la scena da 'Fast and Furious' finita male. I testimoni hanno infatti spiegato che la vettura si è girata ormai senza controllo e che la vittima si è trovata per caso sulla traiettoria.

