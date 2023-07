La salute del feto con un prelievo: ecco il test prenatale non invasivo

di Lorena Loiacono

È sufficiente un prelievo per scoprire il Dna del feto, con eventuali alterazioni cromosomiche, e nello stesso momento anche quello della mamma. Senza analisi invasive, come la amniocentesi. Si scrive Nipt, si legge Test prenatale non invasivo: uno screening che permette di analizzare campioni di Dna fetale nel sangue materno già a partire dai primi 3 mesi di gravidanza.

È in avanzata fase di sperimentazione e potrebbe essere arrivato il momento per inserirlo nella lista dei Lea, vale a dire tra le prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale gratuitamente o con un ticket accessibile a tutti, in fase di aggiornamento. Il Nipt, che utilizza spesso la tecnologia Vanadis riconosciuta tra le più avanzate in grado di conteggiare in media 650.000 molecole per cromosoma, consente di scoprire se il feto è affetto da alterazioni cromosomiche con altissimi tassi di rilevamento pari al 99% e oltre, per la trisomia 21, responsabile della sindrome di Down, la 18 per la sindrome di Edwards e la 13 per la sindrome di Patau. In questo modo, tramite il Nipt, si evitano i test di screening basati sulle analisi biochimiche e sulla translucenza nucale che danno prestazioni inferiori e si riduce drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche invasive e magari non necessarie come la amniocentesi, a cui ricorre una donna su 4 delle circa 400mila incinte ogni anno, perché ha superato i 35 anni o perché sono state rilevate alterazioni cromosomiche nel feto.

Per ora il test è a pagamento nella maggior parte delle Regioni, ad esclusione della Basilicata dove viene offerto dal sistema sanitario e dell’Emilia Romagna dove viene usato in fase di sperimentazione: in 3 anni sono stati fatti 40mila test e la Regione paga un costo di 100 euro al fornitore.

