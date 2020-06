Da Roma a Napoli per vedere a metà prezzo il tesoro di San Gennaro con i gioielli più preziosi del mondo: ecco il weekend alla romana

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 09:48

Non c’è bisogno di chiamarsi Paolo o Pietro. Tutti potranno vivere l’arte a metà prezzo. Basta solo esibire un titolo di viaggio (treno, bus, auto) da Roma a Napoli per godere della promozione prevista per il “weekend alla romana” e visitare (pagando la metà) il tesoro più prezioso del mondo: i gioielli del Museo del Tesoro di San Gennaro.Un 2x1 speciale, valido dal 26 al 29 giugno, che addirittura raddoppia: perché con lo stesso biglietti scontato, i visitatori romani entreranno anche nel bellissimo Museo Civico Filangieri.Obbligatorio il biglietto 2x1 con prenotazione online sui siti web ufficiali del Museo del Tesoro di San Gennaro e del Museo Filangieri di Napoli.Insomma, in occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, tutti coloro che il 27 e il 29 giugno mostreranno un titolo di viaggio valido da Roma a Napoli, effettuato dal 26 al 29 giugno, potranno usufruire del 2x1 per l'accesso ai due musei partenopei.Due visitatori pagano un solo ticket.L'offerta è valida sia per la visita ai singoli musei sia per l'opzione biglietto unico.Per info:Museo del Tesoro di San Gennaro - Via Duomo, 149, 80132 Napoli Tel. 081 294980info@museosangennaro.it, sangennaromuseo@gmail.comMuseo Civico Gaetano Filangieri - Via Duomo, 288, 80138 NapoliTel. 081 203175 - info@museofilangieri.it , filangierimuseo.palazzodarte