Teschio e scheletro umani trovati nell'erba, macabro giallo a Marghera: «Identità ignota»

Un teschio ed altre parti di uno scheletro umano sono stati scoperti in un terreno in via della Chimica, a Marghera, in provincia di Venezia, da alcuni operai di una cooperativa che stavano lavorando in quella zona, per tagliare dei rovi. Accanto alle ossa umane, c'erano anche dei pezzi di stoffa, probabilmente i vestiti che indossava la vittima quando è morta o uccisa da ignoti.

Al momento, infatti, non vi sono ipotesi sulle cause della morte, così come sull'identità della vittima. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Venezia, e gli agenti della polizia scientifica per i rilievi del caso.

Scheletro ignoto

E' giallo dunque nella zona industriale alle porte di Venezia, dove il macabro ritrovamento dello scheletro umano è solo frutto del caso, visto che gli operai della Veritas stavano solo tagliando delle erbacce; non c'era nessuna ricerca in corso di cadaveri o scheletri da parte di inquirenti.

