Terza guerra mondiale, la tv di stato russa: «È già cominciata, l'Occidente vuole cancellarci». Poi l'appello a Putin: «Usi le armi nucleari»

Per la tv di stato russa, che fa direttamente capo al Cremlino, la «Terza guerra mondiale è già cominciata». La presentatrice di Rossiya 1 Olga Skabeyeva, parlando dell'affondamento del Moskva «dovuto a un incendio», ha affermato che l'escalation è già tranquillamente definibile «terza guerra mondiale» e ha aggiunto che l Russia sta «probabilmente combattendo contro la stessa Nato».

«Vai e violenta le donne ucraine»: identificati il soldato russo e la moglie, ecco chi sono

La Russia minaccia gli Usa: «Stop invio armi all'Ucraina o conseguenze imprevedibili»

«Il disastro del Moskva - aggiungono alcuni esperti intervenuti durante la trasmissione - è stato causato certamente dalla guerra». Inoltre, hanno suggerito a Putin di «usare armi nucleari su Kiev, così che la Russia possa bombardarli una volta e basta». In un altro programma hanno invece spiegato che la l'Occidente sta fornendo all'Ucraina «miliardi di armi» e che, su richiesta di chi li sta armando, Kiev sta alzando il livello delle «provocazioni, che sono ancora più sanguinose, orribili, completamente impensabili».

BREAKING: Russian state TV says World War Three has already started after the sinking of the Moskva.https://t.co/kf3kkEDelG

— Metro (@MetroUK) April 15, 2022