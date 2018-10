LEGGI ANCHE

Il suo compito era quello di reclutare le donne: prima le invitava ad abbracciare l'ideologia dell'Isis, poi le portava su posizioni sempre più radicali, infine le convinceva a partite per la Siria o l'Iraq e ad unirsi al jihad che i loro uomini già stavano combattendo contro gli infedeli.Che l' albanese di 44 anni non fosse una figura marginale nel panorama dell'estremismo islamico in Italia, gli investigatori lo sapevano da tempo. Per almeno due motivi: i contatti che aveva, in Italia e nei territori occupati dallo Stato islamico e, appunto, il lavoro svolto per radicalizzare e instradare verso la Siria diversi soggetti.La donna era in Italia dal 2003 e viveva a Grosseto con il fratello. Ma il suo nome e soprattutto il suo ruolo vennero fuori, almeno ufficialmente, il 1 luglio del 2015 quando le Digos di Milano e Grosseto chiusero l'indagine che portò all'esecuzione di 10 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti estremisti, tutta gente che aveva aderito allo Stato islamico.Secondo le indagini il suo compito era quello di reclutare adepti per l'Isis. E Anila lo ha fatto bene: prima con Maria Giulia Sergio, la prima foreign fighter italiana che ha preso il nome di battaglia di Fatima e che dal settembre del 2014 è in Siria dove assieme al marito Aldo Kobuzi si è unita all'Isis. Sarebbe stata proprio Anila Kacabuni, assieme a Baki Coku - anche lui condannato e già espulso - ad organizzare il «matrimonio 'combinatò» tra Fatima e Kobuzi e anche la loro partenza «verso il territorio dello stato islamico», come si legge negli atti dell'inchiesta coordinata dall'allora aggiunto milanese Maurizio Romanelli, ora alla Dna.Ma l'opera di reclutamento e radicalizzazione di Anila è proseguita anche con altre donne appartenenti alla sua cerchia familiare fino a spronarle a raggiungere mariti e familiari in Siria. Nel pieno dell'indagine gli investigatori l'hanno anche sentita gioire al telefono con Marianna Sergio, la sorella di Fatima, per la strage del 7 gennaio 2015 nella redazione del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi: «hanno fatto bene come no...che Allah li ricompensi». Nelle telefonate, dicono gli atti dell'indagine, la donna manifestava la sua «piena felicità e soddisfazione per gli attentati compiuti e criticava i «musulmani moderati» per la loro ipocrisia.