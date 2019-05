Semina il terrore in strada con un'ascia: lo blocca un pizzaiolo

Lo ha disarmato un coraggioso pizzaiolo di Alliste (Lecce), prima che i carabinieri gli stringessero le manette ai polsi. Claudio Serio, 52 anni di Alliste aveva infatti sfasciato i parabrezza e i finestrini di diverse auto in sosta in località Capilungo, utilizzando un'ascia. È stato fermato per danneggiamento aggravato, minacce aggravate e porto abusivo d'armi improprie.



Serio ha anche minacciato con l'ascia il cliente di una vicina pizzeria, prima di esser bloccato e disarmato dal titolare. Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA