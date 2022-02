Terremoto a Viareggio, scossa di magnitudo 3.8. Paura nella notte anche a Pisa e Lucca

Un terremoto di magnitudo 3.8 è avvenuto in Toscana, nella zona di Viareggio, in Versilia. L'ipocentro è stato localizzato a 8 km di profondità. Ne dà notizia l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. La scossa, secondo quanto si legge sui social network, è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

Molte persone stato svegliato di soprassalto dal sisma. Al momento non sembrano esserci danni a persone o cose. Il terremoto è stato avvertito in molte zone della Toscana, non solo a Viareggio: da Lucca a Massa, da Pistoia e Pisa.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Febbraio 2022, 07:41

