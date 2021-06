Terremoto in Umbria, scossa ad Assisi

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro nella zona di Assisi è stata rilevata stamani dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non si segnalano al momento danni o feriti. La scossa è avvenuta alle 7.17 con epicentro a quattro chilometri dalla città e ad una profondità di otto chilometri. Secondo quanto riferito dal comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, non ci sono state chiamate al centralino per segnalare danni o per richieste di informazioni da parte dei cittadini.

La scossa si è verificata in una zona montana del territorio, nel settore appenninico. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione della zona, ma non si registra alcun tipo di danno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Giugno 2021, 09:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA