Due scosse di terremoto in centro Italia, epicentro in Umbria. Avvertita anche nelle Marche

#terremoto ML 3.4 ore 16:30 IT del 18-08-2018 a 5 km SW Costacciaro (PG) Prof=8Km https://t.co/tBUwkH1ped — INGVterremoti (@INGVterremoti) 18 agosto 2018

Scossa di Terremoto, di 3,4 gradi, avvertita in maniera piuttosto netta, nel centro Italia. L'epicentro del sisma, secondo quantoriportato da INGV Terremoti sarebbe in Umbria, in provincia di Perugia ed esattamente a Costacciaro.Erano circa le 16.30 quando ha iniziato a tremare la terra, ed è tornato a farsi sentire l'incubo Terremoto, incubo che in Umbria conoscono bene. Le due scosse sono state avvertite nettamente a Perugia e Gubbio. Subito dopo ce ne è stata una seconda, di intensità inferiore, di circa 2.1 gradi ed ha avuto una profondità di 8 chilometri. Le due scosse sono state avvertite soprattutto lungo la fascia appenninica. Non si segnalano al momento danni a persone o coseNotizia in aggiornamento