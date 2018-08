Scossa di Terremoto in Molise. Epicentro a Montecilfone (Campobasso). Magnituto di 4,7 gradi. Paura anche a Napoli. Per ora non ci sono danni

Mercoledì 15 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una forte scossa diè stata avvertita in molte regioni centro-meridionali. L'epicentro del sisma è stato individuato a Termoli. La scossa alle 23.48 è stata percepita chiaramente a Campobasso, come sulla costa abruzzese, pugliese ed anche a Caserta, Avellino e Napoli. La magnitudo è stata di 4.7. Epicentro a Palata, in provincia di Campobasso, in Molise. Profondità di 19 chilometri.nella zona del Molise colpita questa notte dal terremoto. Lo rende la Protezione Civile sottolineando che le verifiche sono ancora in corso. Anche i vigili del fuoco confermano che al momento non risultano danni: ai centralini sono arrivate molte chiamate per avere informazioni, ma nessuna richiesta di intervento.Le scosse sarebbero state