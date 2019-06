Sabato 15 Giugno 2019, 20:18

Seisono state registrate in rapida sequenza in provincia di: la prima scossa, la più forte di magnitudo 3.4, è stata registrata dall'Ingv alle 19:31 nella zona di), a una profondità di 6 chilometri. Poi, in rapida successione sono state registrate altre due scosse, tra magnitudo 2.2 e magnitudo 2.3, sempre nella stessa zona, alle 19.36 e poi alle 19.47, alle 19.59, alle 20 e alle 20.01. Paura tra la popolazione: al momento non si hanno notizia di danni o feriti.