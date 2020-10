Terremoto in Sicilia nella notte: scosse a Enna e alle Eolie tra Stromboli e Panarea

Terremoto: doppia scossa in Sicilia nella notte. La prima e la più forte, magnitudo 3.1, è stata registrata nei pressi di Troina, in provincia di Enna alle 3. Ne dà notizia l'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è a circa 32 km di profondità. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose anche se la scossa è stata avvertita distintamente anche ai piani bassi delle abitazioni. Oggi verranno effettuati sopralluoghi per accertare eventuali danni in particolare ai cornicioni degli edifici più a rischio.

Terremoto nella notte in Sicilia

La seconda scossa, di magnitudo 2.6, è stata registrata alle isole Eolie (Messina), tra Stromboli e Panarea, alle 4.50 a una profondità di 303 km. Anche questo terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv di Roma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 08:13

