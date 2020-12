Terremoto in Sicilia, paura tra la gente. Una fortissima scossa è stata registrata alle 21.27 nella zona di Ragusa, ed è stata avvertita dalla popolazione tra Ragusa e Siracusa. In quest'ultima città nelle case si sono mossi i mobili e in tanti hanno avuto paura. La scossa, il cui epicentro è stato individuato nella zona della Costa Ragusana, è stata prima stimata in magnitudo tra 4.9 e 5.4, per poi essere corretto a 4.6.

«È stato bruttissimo, ho la pelle d’oca», scrive un utente su Twitter. «Per un attimo ho pensato si trattasse dell’Etna», scrive un altro. «Mi tremano ancora le gambe - si legge in un altro tweet - ve lo giuro mai sentito una cosa del genere». «Si è sentito fortissimo, un boato», racconta una testimone residente a Siracusa. «A mia mamma si sono aperti tutti i cassetti, tremava tutto. Ora abbiamo paura a rientrare in casa per la notte».

«Squadre di vigili del fuoco in ricognizione sul territorio a scopo precauzionale. Confermata assenza al momento di richieste di soccorso, in atto sopralluoghi nella città per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici». Lo scrivono su Twitter i Vigili del fuoco dopo la scossa di terremoto in Sicilia orientale.

🔴 #Ragusa #terremoto, squadre #vigilidelfuoco in ricognizione sul territorio a scopo precauzionale. Confermata assenza al momento di richieste di soccorso, in atto sopralluoghi nella città per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici [#22dicembre 21:15] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 22, 2020

EDIFICIO LESIONATO

La scossa di terremoto di magnitudo 4.4, registrato questa sera al largo delle coste iblee, ha provocato lesioni in un edificio di otto piani a Gela, in provincia di Caltanissetta, sul versante sud occidentale dell'isola. Una segnalazione è pervenuta alla centrale operativa della Protezione Civile regionale.

