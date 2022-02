Terremoto in Sicilia sul versante Est dell'Etna. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 08.23 sul versante Est dell'Etna dall'Ingv di Catania: il sisma è stato nettamente avvertito in numerosi paesi. L'ipocentro è stato localizzato a 2 chilometri a est da Santa Venerina a una profondità di 19 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a cose o persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 09:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA