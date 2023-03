Terremoto in Umbria, nuova violenta scossa fra 4.4 e 4.9 magnitudo. Notte fuori di casa per 50 persone

di Redazione web

Terremoto in Umbria. Sono state una cinquantina le persone che hanno passato la notte fuoridalle loro abitazioni tra Umbertide e Pierantonio in Umbria dopo il forte terremoto di ieri. Le persone sono state alloggiate presso due palestre.

La notte è trascorsa in maniera tranquilla senza ulteriori scosse dopo le due forti della gionata di ieri. Proseguono intanto le verifiche dei vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali per fare un quadro dei danni. Oggi intanto resteranno precauzionalmente chiuse le scuole a Umbertide e in gran parte dei comuni della provincia di Perugia, compreso il capoluogo.

Scosse a Umbertide

Altre due scosse di magnitudo 2.3 e 2 sono state registrate nella notte, tra mezzanotte e mezza e l'una, dall'Ingv sempre nell'area di Umbertide, in provincia di Perugia, la stessa area colpita da una forte terremoto ieri. Mentre proseguono le verifiche dei vigili del fuoco, le scuole a Umbertide e altri comuni della provincia di Perugia rimarranno chiuse a scopo precauzionale.

Terremoto, violenta scossa in serata

Altra violenta scossa di terremoto a Perugia alle 20.08 di giovedì 9 marzo 2023: magnitudo stimata fra 4.4 e 4.9 grande paura in città, avvertita in tantissime zone e soprattutto nei piani più alti dei palazzi. Cinque minuti dopo altra scossa tra 3.7 e 4.2 stimata dagli esperti Ingv.

In centro a Perugia tante persone in strada, alcuni anche in ciabatte per la paura. La scossa serale segue quella del pomeriggio con epicentro Umbertide che già aveva creato panico e paura tra la popolazione.

Cosa succede in Umbria: la terra trema ancora

Due nuove scosse di terremoto sono state registrate in Umbria (magnitudo 4,6 e 3,9) con epicentro vicino a Umbertide, dopo quella di 4,3 registrata oggi pomeriggio in provincia di Perugia, sempre con epicentro nel comune di Umbeartide. La scossa era stata avvertita in tutto il centro Italia. Non ci sono stati danni significativi ma solo piccoli crolli. Quattro palazzine sono state comunque evacuate per precauzione: in tutto 30 persone hanno dovuto lasciare la loro casa in attesa di verifiche. Venerdì 10 marzo scuole chiuse nella zona.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 08:11

