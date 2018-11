Terremoto, nuova scossa in provincia di Macerata: gente in strada. Epicentro a Pieve Torina

Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato avvertito alle 16.21 nella zona di Pieve Torina in provincia di Macerata. L'epicentro è stato individuato dall'Ingv a 2 chilometri da paese marchigiano. Il sisma, avvertito dalla popolazione, è stato registrato a una profondità di 8 km. Non si hanno notizie per ora di danni. Molti residenti dopo la scossa, avvertita anche a Tolentino e Camerino, sono usciti in strada.

Domenica 11 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..