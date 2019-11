Doppia scossa di terremoto a Ceppaloni in Campania. La prima, solo strumentale nel pomeriggio, poi una seconda (di magnitudo 2.3 a circa 10 km di profondità) alle 19.38. La scossa è stata avvertita in paese e anche nei comuni limitrofi, ma non si segnalano danni né a cose né a persone. Giovedì 21 Novembre 2019, 23:11

