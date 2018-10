Terremoto, paura al Sud: scossa avvertita dalla popolazione in Campania

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi magnitudo 3.1 è stato avvertito in serata, in mare, nel golfo di, estremo confine meridionale della Campania. La scossa è stata registrata dall'Ingv alle 20.34 ed è avvenuta a profondità di 298 chilometri., Policastro, Scario ei comuni più vicini all'epicentro tra Campania e Basilicata. Il sisma è stato avvertito debolmente vista la grande profondità dell'evento. Non sono segnalati danni a persone o cose.