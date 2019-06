Terremoto a Roma, forte scossa di magnitudo 3.7 avvertita in tutta la Capitale

TERREMOTO OGGI A ROMA

SCOSSA DI TERREMOTO STASERA ROMA STOP ALLA METRO C

#info #atac - metro C: circolazione temporaneamente interrotta per verifiche dopo scossa di terremoto #Roma — infoatac (@InfoAtac) 23 giugno 2019

Domenica 23 Giugno 2019, 22:50

: una scossa diè stata distintamente avvertita, allein diverse zone della Capitale.nei pressi dei Castelli Romani, nel territorio di. Non ci sono al momento notizie di danni a cose o persone.La scossa diè stata distintamente avvertita in varie zone della Capitale. Ladel sisma, in base ad una stima preliminare dei sismografi, è di. L'della scossa è situato a circa 15 km dalla Capitale e a 9 km di profondità, nel Comune di. Dopo aver sentito la scossa, in molti sono andati a cercare informazioni suldell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), causando anche un sovraccarico e l'impossibilità di accedere.In seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.7 registrata nei dintorni di Roma,ha fatto sapere di aver chiuso laper verifiche. Le ultime fermate e il capolinea si trovano infatti nei pressi dell'epicentro.L'epicentro della scossa è situato in una zona sismica ad Est di Roma. Meno di sei mesi fa, il 30 dicembre 2018, un terremoto di magnitudo 3.2 era stato registrato ed avvertito distintamente dalla popolazione