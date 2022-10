Terremoto a Roma, tre scosse prima di mezzanotte: epicentro a Ciampino. Panico sui social

di Redazione Web

Terremoto a Roma nella serata di martedì 11 ottobre: tre lievi scosse sono state avvertite nella Capitale intorno alle 23.40. Secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia Ingv, le scosse si sono verificate alle 23.38 (magnitudo 2, con epicentro a Frascati), alle 23.39 (magnitudo 2.1 a Ciampino) e alle 23.55 (magnitudo 2, sempre a Ciampino).

Terremoto a Palermo: scossa di magnitudo 2.5 vicino a Monreale

Terremoto a Roma, panico sui social

Pochi minuti dopo le due scosse intorno alle 23.39, subito sui social in tantissimi hanno raccontato di aver avvertito il sisma, seppur lieve. Centinaia i post su Twitter, ma anche tanti tweet di utenti che dicono di non aver sentito nulla. Per fortuna nessun ferito e niente danni, solo un po' di paura.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Ottobre 2022, 00:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA