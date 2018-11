Terremoto a Rieti, scossa di 3.4 gradi avvertita anche a Roma e a Terni

terremoto

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco fa una. L'Ingv ha stimato l'intensità della scossa in unadi 3.4 alle ore 19.50. Su twitter tanti utenti hanno ammesso di aver sentito il terremoto, anche a Roma, soprattutto nella zona nord della CapitaleL'epicentro è stato localizzato a un chilometro di distanza da Rieti, in direzione sud est, da Montenero Sabino (Rieti).La scossa è stata avvertita chiaramente anche dagli abitanti di Rieti città e a Roma, ma anche nella città di Terni, in Umbria. Al momento no n si registrano danni. Sono in corso verifiche in tutto il territorio