Terremoto in provincia di Rieti, avvertito distintamente anche ad Amatrice e nel Lazio. Epicentro a Cittareale, magnitudo 3,3

Mercoledì 14 Agosto 2019, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadiè stato avvertito nel centro Italia, spicificatamente nel Lazio, in provincia di Rieti. La scossa è arrivata alle ore 20.11 ed è stata sentita distintamente dalle persone. Molto spavento tra i cittadini. Il terremoto è stato avvertito chiaramente anche ad Amatrice e a Cittareale, dove è stato registrato l'epicentro del sisma.è stato collocato ad un livello abbastanza superficiale, a 13 km di profondità, motivo per cui sono stati molti i centri abitati che hanno avvertito la scossa. I comuni nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma sono, oltre alla già citata Cittareale, quelli di Accumoli, Amatrice, Montereale, Borbona, Posta, Capitignano, Arquata del Tronto, Campotosto, Cascia, Norcia e Monteleone di Spoleto.Secondo quanto riferiscono le persone sui social network, quella di stasera sarebbe la terza scossa della giornata, quella più forte.Per ora, comunque, non si segnalano danni alle persone o alle cose.