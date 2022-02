Terremoto, scossa tra Reggio Emilia e Modena di magnitudo 3.6: avvertita dalla popolazione

Terremoto, nuova scossa in Emilia. Trema ancora la terra in provincia di Reggio Emilia. Secondo le stime Ingv, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 20.47 con epicentro a 2 km da Carpineti (Reggio Emilia), localizzato a 27 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a cose o persone. La scossa è stata debolmente avvertita anche a Modena, Sassuolo e Castelnovo ne' Monti.

Solo mercoledì scorso, una scossa di terremoto aveva creato il panico nella stessa zona di Reggio Emilia. Anche in quel caso tanta paura per i residenti della provincia reggiana ma nessun danno a persone e cose.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Febbraio 2022, 21:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA