Terremoto a Reggio Calabria: il sisma avvertito dalla popolazione

Scossa di terremoto a Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi. Il sisma di magnitudo 3.3 è stato avvertito dalla popolazione, con epicentro nel comune di Feroleto della Chiesa e ipocentro a una profondità di circa 12 chilometri. La scossa è stata sentita in tutto il Sud della Calabria e sono arrivate tante segnalazioni sui social. A Rosarno e Taurianova persone sono scappate in strada, ma non si segnalano danni a persone o cose.

I comuni più vicini all’epicentro nel raggio di 10 chilometri sono oltre a quello di Feroleto della Chiesa, Melicucco, Anoia, Laureana di Borrello, Maropati, Galatro, Candidoni, Polistena, Cinquefrondi, Rosarno, Serrata, Giffone, San Giorgio Morgeto, Rizziconi e San Pietro di Caridà, tutti nella città metropolitana di Reggio Calabria. La scossa si è sentita ugualmente tra le province di Reggio e Vibo Valentia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 16:47

