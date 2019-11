Le ultime due vittime, un uomo e un bambino, sono state trovate nel villaggio di Thumana, ad una ventina di chilometri dalla capitale Tirana. «Finora sono state recuperate da sotto le macerie 28 persone», ha scritto su twitter il portavoce del governo di Tirana, Endri Fuga, secondo cui «600 persone hanno ricevuto assistenza medica». «Team di emergenza stanno arrivando dal Kosovo, dall'Italia, dalla Grecia e da altri Paesi vicini. I soccorritori sono aiutati da volontari in una manifestazione di solidarietà senza precedenti».

More than 300 people have received medical help at hospitals in Tirana and Durres. Schools closed today. Emergency teams fully dispatched. — Endri Fuga (@endrifuga) November 26, 2019

Le prime notizie del #terremoto che ha sconvolto stamattina la città costiera di #Durres in #Albania parlano di 4 morti e 260 feriti. Magnitudo ( da confermare ) 6.4. pic.twitter.com/PeXdxpmwYk — Jeanne Perego (@jeperego) November 26, 2019

Të gjithë miqtë e Shqipërisë po aktivizohen me shpejtësi🙏Kryeministri Conte e kryeministri Mitzotakis nisën avionët me skuadrat speciale🙏Presidenti Macron e Presidenti Erdogan më shprehën gatishmërinë për çdo nevojë🙏Ambasadat e BE/SHBA kanë njoftuar qysh herët gatishmërinë🙏 — Edi Rama (@ediramaal) November 26, 2019

#Terremoto in #Albania :forte scossa di magnitudo 6.5 vicino Durazzo. Il sisma avvertito anche in tutto il sud Italia

la gente è scesa in strada in preda al panico. Nessuna Informazione su eventuali danni a persone o cose(ore 5:22 martedì 26 novembre)

Ecco le prime immagini... pic.twitter.com/rVJBRE4KDb — Massimo (@Misurelli77) November 26, 2019

Martedì 26 Novembre 2019, 04:13

. Una fortissimaha colpito in maniera durissima l'Albania nelle prime ore di questa mattina, poco prima delle 4. Il bilancio è drammatico e continua ad aggravarsi:, secondo quanto confermato dal. La prima scossa è stata dialle 3.54, seguita da una seconda scossa alle 4.03 di magnitudo 5.3. Infine la terza scossa di magnitudo 5.4 alle 7.08, tutte rilevate dall'Ingv. In totale leLa scossa è stata, in particolar modo in Puglia nella zona del Salento: ma in tanti hanno sentito il sisma su tutta la costa adriatica, fino a Rimini. Per fortuna in Italia non è stato riscontrato alcun danno. In Albania invece la situazione è tragica: due donne sono state trovate morte sotto le macerie di tre palazzine crollate a, una località a circa 40 km da Tirana, mentre un uomo è stato trovato senza vita sotto le macerie di un palazzo crollato a Durazzo.Sempre a Durazzo, sono stati trovati in un albergo crollato nella zona della spiaggia altri due corpi. Oltre a queste cinque vittime a Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato dal balcone per tentare di mettersi in salvo. La settima vittima è una persona che è morta in un incidente stradale lungo una strada interrotta dalle macerie prodotte dalla scossa nella località nordoccidentale di Lezha.Proseguono intanto le operazioni di soccorso sia a Durazzo sia a Thumana. Il premier albanese Edi Rama ha parlato su Facebook di «momenti drammatici, in cui bisogna mantenere la calma e stare vicini l'uno all'altro per affrontare questo colpo», sottolineando che «tutte le strutture dello Stato sono operative per salvare ogni possibile vita».«Tutti gli amici dell'Albania si stanno attivando rapidamente. Il premier italiano Giuseppe Conte ed il premier greco Mitzotakis hanno inviato aerei con squadre di soccorso». Lo scrive il primo ministro albanese Edi Rama su twitter, parlando degli aiuti per il terremoto. A quanto apprende l'Adnkronos, dall'Italia starebbero arrivando a Tirana due squadre di vigili del fuoco.L'epicentro del sisma, registrato alle 3.54, è stato localizzato a 20 chilometri di profondità e a undici chilometri da Durazzo, la seconda città del Paese situata ad una trentina di chilometri a nordovest di Tirana. Sin dall'alba dall'Albania sono arrivate le prime immagini di crolli. Sui social foto di edifici distrutti e gente disperata in strada. Per tutta la notte in Puglia migliaia di persone sono rimaste in auto e nelle strade dopo la scossa avvertita distintamente da nord a sud della regione.Questa mattina alle 8.27 un'altra scossa di terremoto - la quinta, di magnitudo 4.8 - ha colpito la costa settentrionale albanese: lo rende noto l'Istituto geofisico americano (Usgs). L'epicentro del nuovo sisma è stato rilevato a 21 km a sudovest di Mamurras, con ipocentro a 10 km di profondità. Intanto, la ministra della Difesa albanese, Olta Xhacka, ha detto che finora si sono registrate nella zona oltre 100 scosse di assestamento.«La scossa di #terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della RegionePuglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia», ha fatto sapere in un tweet il presidente della Regione Puglia. «Abbiamo attivato l'Unità di crisi della Farnesina, stiamo monitorando la situazione» per capire se ci sono cittadini italiani coinvolti nel terremoto in Albania. «Allo stato non ci risulta nessun italiano», ha detto il ministro degli Esteriad 'Agorà'.Il forte terremoto che ha colpito nella notte il nord dell'Albania è stato chiaramente avvertito in tutti i Paesi vicini dei Balcani occidentali, in particolare Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Nel darne notizia, i media locali non parlano per ora di danni, ma riferiscono di paura e apprensione nelle popolazioni interessate. Il sisma si è sentito in modo particolare a Skopje e Podgorica, capitali macedone e montenegrina, città molto vicine all'Albania, ma anche in Serbia e Kosovo la gente ha avvertito la forte scossa di magnitudo 6.4 che ha scosso l'Albania. Il presidente serbo Aleksandar Vucic, in un messaggio di cordoglio per le vittime fatto pervenire al presidente albanese Iljir Meta e al premier Edi Rama, ha offerto ogni tipo di aiuto possibile alle popolazioni colpite.