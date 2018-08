di Daniela De Donà

BELLUNO - La terrà tremerà anche in provincia. O meglio: è illusorio credere che non venga. «A Belluno ci sono stati in passato terremoti. E ritorneranno, di magnitudo 6, anche se non sappiamo quando». Non usa giri di parole, né edulcoranti Carlo Doglioni, tra i massimi esperti del settore: nato nel 1957 a Feltre, a cui è legato e dove torna regolarmente, fa attualmente parte della Commissione grandi rischi, docente alla Sapienza di Roma è ora presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonchè membro dell' Accademia dei Lincei e dell'Accademia dei XL. Ha parlato, ieri, al Centro Giovanni XXIII in un affollato incontro organizzato da Ordine degli Ingegneri di Belluno, Ordine dei geologi del Veneto, Rotary club di Belluno, Feltre, Cadore, Cortina.