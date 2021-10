Terremoto a Potenza, scossa di magnitudo 3.4: «Avvertita fino a Bari»

Un forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 13.33 in provincia di Potenza. L'Ingv sul suo sito indica una magnitudo di 3.4. Molti i commenti sui social network: la scossa è stata avvertita in una larga area e fino a Bari, e in buona parte della Puglia. Al momento non si rilevano segnalazioni presso la sala operativa dei Vigili del fuoco di Potenza.

La scossa è stata registrata alle 13.33 dall'Ingv in Basilicata, nell'area a cavallo tra le province di Potenza e Matera, nella zona delle Dolomiti lucane. L'epicentro è stato localizzato nel territorio di Campomaggiore (Potenza), entro i 10 chilometri l'area interessata comprende anche Pietrapertosa, Castelmezzano, Albano di Lucania (Potenza), Oliveto Lucano, Calciano, Tricarico, Accettura, Garaguso (Matera).

Aiuto ho appena sentito una scossa di terremoto — Phrocyazepam (@phrocyazepam) October 11, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA