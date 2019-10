Terremoto, scossa e forte boato vicino Pordenone: paura tra i cittadini

terremoto

Domenica 27 Ottobre 2019, 19:39

Unaè stata registrata poco prima delle 19 nel pordenonese, ed ha causato. La scossa,, è stata registrata dall'OGS, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Trieste e dalla Protezione civile Fvg, con epicentro a Cavasso Nuovo.Allerta anche tra i vigili del fuoco, ai cui centralini sono giunti numerose chiamate. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, anche a Maniago e in tutta la pedemontana pordenonese e nella zona montana. Fino a questo momento non si sarebbero verificati danni a persone o cose.