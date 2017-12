Terremoto, scossa a Norcia: torna la paura nel Centro Italia

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco fa una scossa diè stata avvertita a. Nel giorno di Santo Stefano torna la paura nel Centro Italia.Il sisma di magnitudo 3.3, rilevato dall'INGV, ha avuto epicentro a una profondità di 9 km ed è stato avvertito dalla popolazione. La scossa arriva nello stesso giorno del terremoto avvenuto a Lefkada in Grecia.LEGGI ANCHE --> Forte terremoto nella notte a Lefkada, in Grecia. "Avvertito anche in Puglia"