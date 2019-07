Terremoto in Grecia, paura tra i turisti italiani

Domenica 28 Luglio 2019, 21:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, una scossa piuttosto forte è stata rilevata dall'istituto nazionale di vulcanologia alle 21.19 in Friuli . L'istituto parla di una magnitudo provvisoria tra 3.1 e 3.6 nei pressi di. Per ladi Palmanova la magnitudo è di 3.2 con epicentro della scossa a(Udine). Gli utenti sui social network parlano di un sisma avvertito chiaramente anche a Pordenone così come a. Da verificare eventuali danni a persone o cose.L'Ingv ha rilevato altre due scosse, di minore entità, prima del terremoto delle 21.10. Alle 20.33 la terra ha tremato a Moggio Udinese (magnitudo 2.0) e alle 17.56 a Frisanco, vicino Pordenone (magnitudo 2.7)