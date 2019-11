Terremoto a L'Aquila: forte scossa avvertita anche a Roma. «Gente in strada nella Marsica»

Terremoto

Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Roma, ma soprattutto nel basso Lazio da Frosinone a Cassino e Sora. Sui social network molti riferiscono di aver sentito la scossa nella zona est ed anche nei quartieri centrali della Capitale. Molte chiamate ai vigili del fuoco. Non ci sono per il momento segnalazioni di danni.

ROMA, DECINE DI CHIAMATE AL NUMERO DI EMERGENZA

Paura a Roma dove la scossa di terremoto è stata avvertita distintamente in diverse zone della città. Decine le chiamate arrivate in pochi minuti al Numero unico di emergenza Nue 112. Secondo quanto si è appreso, sono circa 50 finora da parte di cittadini spaventati. Al momento non vengono segnalati feriti o danni nella Capitale. Le chiamate stanno arrivando principalmente dal quadrante est. Il terremoto è stato avvertito anche a Rieti e nel Frusinate.

#7novembre #terremoto L’Aquila aggiornamento ore 18.55. La nostra #salasituazioneItalia è in contatto con le strutture di #protezionecivile sul territorio. VERIFICHE IN CORSO https://t.co/v2De9P6Hhg — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) November 7, 2019

VIGILI FUOCO:

NESSUNA RICHIESTA INTERVENTO PER ORA

Nessuna richiesta di intervento, ma solo richieste di informazioni, per ora, da parte di cittadini delle province di Frosinone e L'Aquila, ai vigili del fuoco dopo la scossa di magnitudo 4.4 avvertita nella Marsica. Verifiche sono in corso da parte della Protezione civile.

Giovedì 7 Novembre 2019, 18:39

