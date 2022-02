Terremoto, forte scossa oggi a Reggio Emilia: avvertita anche a Bologna e Modena. Magnituto 4.0

Scossa di terremoto in Emilia Romagna, con probabile epicentro a Reggio Emilia alle 19.55. Secondo le prime stime la magnitudo è fra 3.9 e 4.4. La scossa, che sarebbe durata pochi secondi, è stata avvertita in maniera distinta anche a Parma, Bologna, Luzzara e Modena.

Al momento non si segnalano danni a persone o cose, anche se, come sempre in questi casi, partiranno le ricognizioni. Anche se non sembrano esserci conseguenze, il terremoto ha risvegliato la paura in una zona, che quasi dieci anni fa, fu duramente colpita da un sisma che provocò morti e danni.

SCOSSA DI TERREMOTO A REGGIO EMILIA

Sono numerosi i tweet di cittadini della provincia di Reggio Emilia che sottolineano di aver sentito una forte scossa di terremoto pochi minuti prima delle 20. Alcuni abitanti di Milano avvertono di aver anche loro sentito distintamente il sisma.

